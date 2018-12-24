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Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
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Борислав Брондуков
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Дата рождения
1 марта 1938
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
10 марта 2004
Карьера
Актер
Биография Борислав Брондуков
Родился 1 марта 1938 года. Дубрава, Киевская область, СССР (Украина).
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Фильмография Борислав Брондуков
Хиппиниада, или Материк любви
комедия
1997, Украина
6.0
Выкуп
комедия, боевик
1994, Украина
6.0
Карпатское золото
триллер
1991, Украина
5.0
И возвращается ветер...
драма, биография
1991, США / СССР
6.0
Подарок на именины
драма
1991, СССР
7.0
И черт с нами!
приключения, комедия
1991, СССР
5.0
Небылицы про Ивана
комедия, приключения
1990, СССР
7.0
Тихий ужас
комедия
1989, СССР
6.0
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2 комментария
24 декабря 2018 00:01
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