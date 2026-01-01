Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мейсия Амира
Meisya Amira
Киноафиша
Персоны
Мейсия Амира
Мейсия Амира
Meisya Amira
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Клуб «Забыть бывших»
(2023)
5.7
Пункт назначения. Новая кровь
(2025)
Фильмография Мейсия Амира
5.7
Пункт назначения. Новая кровь
Almarhum
драма, ужасы, детектив
2025, Индонезия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Клуб «Забыть бывших»
комедия, мелодрама, мини-сериал
2023, Индонезия
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