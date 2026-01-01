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Эсмеральда Русполи
Эсмеральда Русполи Esmeralda Ruspoli
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Эсмеральда Русполи

Esmeralda Ruspoli

Дата рождения
24 июня 1928
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
1 сентября 1988
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Ромео и Джульетта 7.5
Ромео и Джульетта (1968)
Приключение 7.5
Приключение (1960)
Отпечатки 6.6
Отпечатки (1975)

Фильмография Эсмеральда Русполи

Отпечатки 6.6
Отпечатки Le orme
ужасы, мистика, триллер 1975, Италия
Ромео и Джульетта 7.5
Ромео и Джульетта Romeo and Juliet
мелодрама, драма 1968, Великобритания / Италия
Приключение 7.5
Приключение The Adventure
мелодрама, мистика, драма 1960, Италия / Франция
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