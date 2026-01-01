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Эсмеральда Русполи
Esmeralda Ruspoli
Киноафиша
Персоны
Эсмеральда Русполи
Эсмеральда Русполи
Esmeralda Ruspoli
Дата рождения
24 июня 1928
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
1 сентября 1988
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.5
Ромео и Джульетта
(1968)
7.5
Приключение
(1960)
Билеты
6.6
Отпечатки
(1975)
Фильмография Эсмеральда Русполи
6.6
Отпечатки
Le orme
ужасы, мистика, триллер
1975, Италия
7.5
Ромео и Джульетта
Romeo and Juliet
мелодрама, драма
1968, Великобритания / Италия
7.5
Приключение
The Adventure
мелодрама, мистика, драма
1960, Италия / Франция
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