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Скоро в прокате «Охота на императора»
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Фильмография
Ши Яньнэн
Shi Yanneng
Киноафиша
Персоны
Ши Яньнэн
Ши Яньнэн
Shi Yanneng
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Охота за тенью
(2025)
Фильмография Ши Яньнэн
7.8
Охота за тенью
Bu Feng Zhui Ying
боевик, криминал, драма, триллер
2025, Китай / Гонконг
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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