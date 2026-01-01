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Ши Яньнэн
Ши Яньнэн Shi Yanneng
Киноафиша Персоны Ши Яньнэн

Ши Яньнэн

Shi Yanneng

Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой триллеров

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Охота за тенью 7.8
Охота за тенью (2025)

Фильмография Ши Яньнэн

Охота за тенью 7.8
Охота за тенью Bu Feng Zhui Ying
боевик, криминал, драма, триллер 2025, Китай / Гонконг
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