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Ок Чин-ук Jinwook Ok
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Ок Чин-ук

Jinwook Ok

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

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Напарник на выборах (2025)

Фильмография Ок Чин-ук

Истинное образование 7.5
Истинное образование
драма, комедия, боевик 2026, Южная Корея
Напарник на выборах 6.6
Напарник на выборах
драма, комедия, дорама 2025, Южная Корея
Цветение вишни после зимы 7.4
Цветение вишни после зимы
драма, мелодрама, мини-сериал, дорама 2022, Южная Корея
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