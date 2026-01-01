Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
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Ок Чин-ук
Jinwook Ok
Киноафиша
Персоны
Ок Чин-ук
Ок Чин-ук
Jinwook Ok
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Истинное образование
(2026)
7.4
Цветение вишни после зимы
(2022)
6.6
Напарник на выборах
(2025)
Фильмография Ок Чин-ук
7.5
Истинное образование
драма, комедия, боевик
2026, Южная Корея
6.6
Напарник на выборах
драма, комедия, дорама
2025, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Цветение вишни после зимы
драма, мелодрама, мини-сериал, дорама
2022, Южная Корея
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