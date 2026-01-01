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Скоро в прокате «Надежда»
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Шанель Крессвелл
Chanel Cresswell
Киноафиша
Персоны
Шанель Крессвелл
Шанель Крессвелл
Chanel Cresswell
Дата рождения
23 января 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.2
Это – Англия. Год 1990
(2010)
8.1
Это – Англия. Год 1986
(2010)
8.1
Это – Англия. Год 1988
(2010)
Фильмография Шанель Крессвелл
7.9
Джентльмены
криминал, драма
2024, США
7.4
Дес
драма, криминал, мини-сериал
2020, Великобритания
7
Дракула
драма, ужасы, мини-сериал
2020, Великобритания
6.5
Игольница
Pin Cushion
драма
2017, Великобритания
8.1
Это – Англия. Год 1986
драма, криминал, мини-сериал
2010, Великобритания
8.1
Это – Англия. Год 1988
драма, криминал, мини-сериал
2010, Великобритания
8.2
Это – Англия. Год 1990
драма, криминал, мини-сериал
2010, Великобритания
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