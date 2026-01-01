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Маттео Капелли
Маттео Капелли Mathéo Capelli
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Маттео Капелли

Mathéo Capelli

Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Синдром бесконечного лета 7.3
Синдром бесконечного лета (2023)
Фальшивомонетчик 7.3
Фальшивомонетчик (2025)
Ребёнок на Рождество 5.7
Ребёнок на Рождество (2018)

Фильмография Маттео Капелли

Фальшивомонетчик 7.3
Фальшивомонетчик L'affaire Bojarski
биография, криминал, драма 2025, Франция / Бельгия
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Билеты
Синдром бесконечного лета 7.3
Синдром бесконечного лета Le syndrome de l'été sans fin
драма 2023, Чехия / Франция
Ребёнок на Рождество 5.7
Ребёнок на Рождество Un bébé pour Noël
комедия, драма, мелодрама 2018, Франция
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