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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Маттео Капелли
Mathéo Capelli
Киноафиша
Персоны
Маттео Капелли
Маттео Капелли
Mathéo Capelli
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.3
Синдром бесконечного лета
(2023)
7.3
Фальшивомонетчик
(2025)
Билеты
5.7
Ребёнок на Рождество
(2018)
Фильмография Маттео Капелли
7.3
Фальшивомонетчик
L'affaire Bojarski
биография, криминал, драма
2025, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Билеты
7.3
Синдром бесконечного лета
Le syndrome de l'été sans fin
драма
2023, Чехия / Франция
5.7
Ребёнок на Рождество
Un bébé pour Noël
комедия, драма, мелодрама
2018, Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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