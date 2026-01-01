Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Марк Стегер
Mark Steger
Марк Стегер
Mark Steger
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Байки на Хэллоуин
(2022)
5.7
Бархатная бензопила
(2019)
5.7
Пакт
(2011)
Фильмография Марк Стегер
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2026
2022
2019
2018
2015
2014
2013
2011
Все
9
Фильмы
9
Актер
9
4.7
Вскрытие демона
The Mortuary Assistant
ужасы
2026, США
Смотреть трейлер
6.4
Байки на Хэллоуин
Satanic Hispanics
ужасы
2022, США
Смотреть трейлер
5.7
Бархатная бензопила
Velvet Buzzsaw
ужасы, триллер, комедия, криминал
2019, США
5.6
Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека
The Man Who Killed Hitler and then The Bigfoot
приключения, драма
2018, США
Смотреть трейлер
4.8
Дьявольский
The Diabolical
ужасы, фантастика
2015, США
4.4
Пакт 2
The Pact II
ужасы, триллер
2014, США
4.8
Возле двери дьявола
At the Devil's door
ужасы
2014, США
4.6
Мистер Джонс
Mr. Jones
ужасы, драма, триллер
2013, США
5.7
Пакт
The Pact
ужасы, триллер
2011, США
