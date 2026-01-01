Оповещения от Киноафиши
Марк Стегер Mark Steger
Киноафиша Персоны Марк Стегер

Марк Стегер

Mark Steger

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Байки на Хэллоуин 6.4
Байки на Хэллоуин (2022)
Бархатная бензопила 5.7
Бархатная бензопила (2019)
Пакт 5.7
Пакт (2011)

Фильмография Марк Стегер

Жанр
Год
Вскрытие демона 4.7
Вскрытие демона The Mortuary Assistant
ужасы 2026, США
Смотреть трейлер
Байки на Хэллоуин 6.4
Байки на Хэллоуин Satanic Hispanics
ужасы 2022, США
Смотреть трейлер
Бархатная бензопила 5.7
Бархатная бензопила Velvet Buzzsaw
ужасы, триллер, комедия, криминал 2019, США
Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека 5.6
Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека The Man Who Killed Hitler and then The Bigfoot
приключения, драма 2018, США
Смотреть трейлер
Дьявольский 4.8
Дьявольский The Diabolical
ужасы, фантастика 2015, США
Пакт 2 4.4
Пакт 2 The Pact II
ужасы, триллер 2014, США
Возле двери дьявола 4.8
Возле двери дьявола At the Devil's door
ужасы 2014, США
Мистер Джонс 4.6
Мистер Джонс Mr. Jones
ужасы, драма, триллер 2013, США
Пакт 5.7
Пакт The Pact
ужасы, триллер 2011, США
