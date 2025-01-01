Анна Музыченко — актриса, режиссёр, вокалистка, поэтесса и участница музыкальной группы The Hatters. Родилась 15 марта 1982 года в городе Тында. Жена музыканта Юрия Музыченко. Творческое амплуа — Анна Серговна.
Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2009 году (курс Б. Е. Уварова при театре «Лицедеи»). Служит в театре «Лицедеи».
Выступила одним из авторов спектакля Old School. В 2020 году представила первый моноспектакль Bathroom в формате stand-up без слов, а в 2023 году выступила режиссёром и исполнительницей спектакля Красная шапочка.