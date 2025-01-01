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Анна Музыченко
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Анна Музыченко

Биография Анны Музыченко

Анна Музыченко — актриса, режиссёр, вокалистка, поэтесса и участница музыкальной группы The Hatters. Родилась 15 марта 1982 года в городе Тында. Жена музыканта Юрия Музыченко. Творческое амплуа — Анна Серговна.

Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2009 году (курс Б. Е. Уварова при театре «Лицедеи»). Служит в театре «Лицедеи».

Выступила одним из авторов спектакля Old School. В 2020 году представила первый моноспектакль Bathroom в формате stand-up без слов, а в 2023 году выступила режиссёром и исполнительницей спектакля Красная шапочка.

Популярные фильмы

Другое небо 6.1
Другое небо (2010)

Фильмография Анны Музыченко

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Композитор 1
Другое небо 6.1
Другое небо Drugoe nebo
драма 2010, Россия
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