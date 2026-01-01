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Фильмография
Масаки Суда
Masaki Suda
Киноафиша
Персоны
Масаки Суда
Масаки Суда
Masaki Suda
Дата рождения
21 февраля 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Рост
176 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Мальчик и птица
(2023)
Билеты
8.0
Стеклянное сердце
(2025)
7.4
Ветеринар Дулиттл
(2010)
Фильмография Масаки Суда
Оглянись
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драма
2026, Япония
6.7
Самурай и пленник
The Samurai and the Prisoner
драма, исторический, детектив
2026, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
8
Стеклянное сердце
драма, музыка, дорама
2025, Япония
6.4
Облако
Kuraudo
боевик, драма, ужасы
2024, Япония
8.1
Мальчик и птица
Kimitachi wa Dou Ikiru ka / How Do You Live?
анимация, аниме
2023, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
7.1
Удалить жизнь
драма, дорама
2018, Япония
6.5
Гинтама 2
Gintama 2: Okite wa yaburu tame ni koso aru
фантастика, боевик, комедия, приключения
2018, Япония
5.9
Двойная жизнь
Nijû seikatsu
детектив
2016, Япония
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