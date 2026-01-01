Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Симонова
Mariya Simonova
Мария Симонова
Мария Симонова
Mariya Simonova
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
0.0
Второй шанс на счастливую жизнь
(2025)
0.0
Чучело
Билеты
Фильмография Мария Симонова
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
2025
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
Второй шанс на счастливую жизнь
мелодрама
2025, Россия
Чучело
Chuchelo
драма, мюзикл
, Россия
Билеты
