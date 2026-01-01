Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария Симонова Mariya Simonova
Киноафиша Персоны Мария Симонова

Мария Симонова

Mariya Simonova

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Второй шанс на счастливую жизнь 0.0
Второй шанс на счастливую жизнь (2025)
Чучело 0.0
Чучело

Фильмография Мария Симонова

Жанр
Год
Второй шанс на счастливую жизнь
Второй шанс на счастливую жизнь
мелодрама 2025, Россия
Чучело
Чучело Chuchelo
драма, мюзикл , Россия
Билеты
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше