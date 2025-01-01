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Андрей Могучий
Андрей Могучий
Киноафиша Персоны Андрей Могучий

Андрей Могучий

Дата рождения
23 ноября 1961
Возраст
63 года
Знак зодиака
Стрелец

Биография Андрея Могучего

Андрей Анатольевич Могучий — российский театральный режиссёр и педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Родился 23 ноября 1961 года в Ленинграде.

Ставил спектакли в Александринском театре, театре «Балтийский дом», Финской театральной академии, Театре Наций и театре «Приют комедианта». Сотрудничал с Московским пасхальным фестивалем Валерия Гергиева, работал в опере и был режиссёром балетного спектакля «Silenzio» с Дианой Вишнёвой.

С 29 марта 2013 года по 12 апреля 2023 года занимал пост художественного руководителя Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.

Популярные фильмы

Царская невеста 0.0
Царская невеста (2014)
0.0
Ёлка на берегах Невы (2014)
TheatreHD: Золотая маска: Гроза 0.0
TheatreHD: Золотая маска: Гроза (2016)

Фильмография Андрея Могучего

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Режиссер 2 Актер 1
TheatreHD: Золотая маска: Гроза
TheatreHD: Золотая маска: Гроза Thunderstorm
спектакль 2016, Россия
Царская невеста
Царская невеста
опера 2014, Россия
Ёлка на берегах Невы
документальный, исторический 2014, Россия
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