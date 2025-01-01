Андрей Могучий

Андрей Анатольевич Могучий — российский театральный режиссёр и педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Родился 23 ноября 1961 года в Ленинграде.

Ставил спектакли в Александринском театре, театре «Балтийский дом», Финской театральной академии, Театре Наций и театре «Приют комедианта». Сотрудничал с Московским пасхальным фестивалем Валерия Гергиева, работал в опере и был режиссёром балетного спектакля «Silenzio» с Дианой Вишнёвой.

С 29 марта 2013 года по 12 апреля 2023 года занимал пост художественного руководителя Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.