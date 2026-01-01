Михаил Шуфутинский — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист и музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации, многократный лауреат премии «Шансон года».

Родился 13 апреля 1948 года в Москве.

Музыкальное образование получил в Московском музыкальном училище имени М. М. Ипполитова-Иванова. Начинал карьеру в ансамблях Москвы и Магадана, позже возглавил ВИА «Лейся, песня».

С 1981 года жил и работал в США, где продолжил творческую деятельность как исполнитель и продюсер. В 2003 году вернулся в Россию.

Широкую известность получил благодаря таким песням, как «Третье сентября», «Московское такси», «Пальма-де-Майорка» и другим. Сегодня Михаил Шуфутинский остаётся одним из самых известных и востребованных исполнителей русского шансона.