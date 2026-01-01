Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Энди Морахан
Andy Morahan
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Персоны
Энди Морахан
Энди Морахан
Andy Morahan
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
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Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»
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Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив
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