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Кюбра Балджан Kübra Balcan
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Кюбра Балджан

Kübra Balcan

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Закон природы 0.0
Закон природы (2026)

Фильмография Кюбра Балджан

Закон природы
Закон природы
драма, комедия 2026, Турция
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