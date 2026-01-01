Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Кюбра Балджан
Kübra Balcan
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Персоны
Кюбра Балджан
Кюбра Балджан
Kübra Balcan
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
0.0
Закон природы
(2026)
Фильмография Кюбра Балджан
Закон природы
драма, комедия
2026, Турция
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