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Фильмография
Ни Дахон
Ni Dahong
Киноафиша
Персоны
Ни Дахон
Ни Дахон
Ni Dahong
Дата рождения
1 января 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Харбин, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.3
Жить
(1994)
7.8
Городок Гэчжи
(2025)
7.2
Проклятие золотого цветка
(2006)
Фильмография Ни Дахон
6.9
Being Towards Death
10 Jian Gan Si Dui
драма
2026, Китай
Смотреть трейлер
Тень любви
мелодрама, фэнтези, дорама
2025, Китай
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6.2
Остров Дунцзи
Dong Ji Dao
боевик, драма, триллер
2025, Китай
7.8
Городок Гэчжи
De Xian Jin Zhi
драма, военный
2025, Китай
7.2
Я люблю тебя!
Wo ai ni!
драма, мелодрама
2023, Китай
6.8
Над обрывом
Xuan ya zhi shang
драма, исторический, триллер
2021, Китай
6.3
Убийца
Cìkè Niè Yinniáng
боевик, драма, исторический
2015, Китай / Тайвань / Гонконг / Франция
5.3
Белокурая невеста из Лунного Королевства
Bai fa mo nu zhuan zhi ming yue tian guo
боевик, приключения, драма
2014, Китай
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