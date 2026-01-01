Оповещения от Киноафиши
Фильмография
Масаюки Като
Masayuki Katō
Масаюки Като
Масаюки Като
Masayuki Katō
Дата рождения
23 сентября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Токио, Япония
Рост
163 см
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.9
Синий гигант
(2023)
7.5
Патэма наоборот
(2013)
7.2
Повелитель: Священное королевство
(2024)
Фильмография Масаюки Като
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Музыка
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2017
2013
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
7.2
Повелитель: Священное королевство
Overlord Sei Oukoku-hen
боевик, приключения, анимация
2024, Япония
Смотреть трейлер
7.9
Синий гигант
Blue Giant
анимация, драма, музыка, аниме
2023, Япония
Смотреть трейлер
6.6
Книга магии для начинающих с нуля
аниме , фэнтези
2017, Япония
7.5
Патэма наоборот
Sakasama no Patema
приключения, анимация, аниме
2013, Япония
Смотреть трейлер
