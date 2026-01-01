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Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Фильмография
Элис Ли
Alice Lee
Киноафиша
Персоны
Элис Ли
Элис Ли
Alice Lee
Дата рождения
12 апреля 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.5
Мои приключения с Суперменом
(2023)
7.3
Электрические сны Филипа К. Дика
(2017)
7.2
Необыкновенное Рождество Зои
(2021)
Фильмография Элис Ли
6.8
Отпуск на двоих
People We Meet on Vacation
мелодрама
2026, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Форс-мажоры: Лос-Анджелес
драма
2025, США
5.7
Союз
The Union
боевик, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
7.5
Мои приключения с Суперменом
фантастика, комедия, боевик
2023, США
7.2
Необыкновенное Рождество Зои
Zoey's Extraordinary Christmas
мюзикл
2021, США
Смотреть трейлер
6.8
Разделенные вместе
комедия, мелодрама
2018, США
6.8
Бриттани бежит марафон
Brittany Runs A Marathon
драма
2018, США
5.8
Сьерра Берджесс - неудачница
Sierra Burgess Is a Loser
комедия, драма, мелодрама
2018, США
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