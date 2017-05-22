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Виталий Соломин
Виталий Соломин
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Виталий Соломин
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Дата рождения
12 декабря 1941
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
27 мая 2002
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Виталий Соломин
Родился 12 декабря 1941 года. Чита, СССР (Россия).
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Фильмография Виталий Соломин
Пленники удачи
комедия
1993, Россия / Франция
3.0
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
криминал, детектив
1986, СССР
8.0
Зимняя вишня
мелодрама, комедия, драма
1985, СССР
8.0
Возвращение с орбиты
фантастика
1984, СССР
6.0
Пиковая дама
драма
1982, СССР
7.0
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
приключения, криминал, мистика
1981, СССР
8.0
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей
детектив
1981, СССР
0.0
Сильва
комедия, мелодрама, мюзикл
1981, СССР
6.0
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