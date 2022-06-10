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Демиан Бичир
Демиан Бичир
Demián Bichir
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Демиан Бичир
Demián Bichir
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Дата рождения
1 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Торреон, Мексика
Рост
178 см
Биография Демиана Бичира
Родился 1 августа 1963 года. Торреон, Мексика.
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Фильмография Демиана Бичира
Поступь хаоса
фантастика
2021, США
7.0
Земля
драма
2021, США
6.0
Проклятие
ужасы
2020, США
4.0
Полночное небо
фантастика, драма, приключения
2020, США
5.0
Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер
2018, США
7.0
Лоурайдеры
приключения, криминал, драма
2016, США
5.0
Хорошие дети
комедия
2016, США
6.0
Омерзительная восьмерка
комедия, вестерн, триллер
2015, США
7.0
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Сальма Хайек и Демиан Бичир сыграют в новом режиссерском проекте Анджелины Джоли
Съемки уже идут в Италии.
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10 июня 2022 09:33
Showtime готовит сериал «Впусти меня» о 12-летней девочке-вампире и ее отце
Главные роли в телевизионном ремейке шведской ленты сыграют Демиан Бичир и Мэдисон Тейлор Баез.
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23 сентября 2021 17:02
Вышел трейлер драмы Land c Робин Райт в качестве главной звезды и постановщицы
Мировая премьера состоится в рамках кинофестиваля «Сандэнс».
Написать
22 декабря 2020 16:17
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