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Аки Тоёсаки
Aki Toyosaki
Киноафиша
Персоны
Аки Тоёсаки
Аки Тоёсаки
Aki Toyosaki
Дата рождения
28 октября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Токусима, Япония
Рост
169 см
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.3
Корзинка фруктов
(2019)
8.1
Созданный в Бездне
(2017)
8.0
Невиданный цветок
(2011)
Фильмография Аки Тоёсаки
Принцесса-рыцарь — невеста варвара
комедия, фэнтези, мелодрама, аниме
2026, Япония
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6.3
Запрещенный Крот
комедия, аниме , фэнтези
2025, Япония
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7.8
Клеватесс
аниме , боевик, приключения
2025, Япония
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6.1
Еко из Сэнгоку
аниме , фэнтези, приключения
2024, Япония
5.9
Любовь неделима между близнецами
комедия, аниме , мелодрама
2024, Япония
6.4
ГАМЕРА – Возрождение-
боевик, фэнтези, фантастика
2023, Япония/США
5.8
Семейная жизнь легкомысленной ведьмы
аниме , комедия, фэнтези
2023, Япония
6.6
Невообразимые приключения перерожденного дворянина
боевик, приключения, аниме , фэнтези, мини-сериал
2023, Япония
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