Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мурли Шарма
Murli Sharma
Киноафиша
Персоны
Мурли Шарма
Мурли Шарма
Murli Sharma
Дата рождения
30 ноября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.4
Майор
(2022)
7.9
Мисс Шетти Мистер Полишетти
(2023)
7.6
UI
(2024)
Фильмография Мурли Шарма
Супер Суббу
драма, комедия
2026, Индия
3.8
Раджа
The RajaSaab
боевик, комедия, фэнтези
2026, Индия
Смотреть трейлер
5.9
Vishnu Vinyasam
Vishnu Vinyasam
мелодрама
2026, Индия
6.8
Mazaka
Mazaka
комедия
2025, Индия
7.4
Pintu Ki Pappi
Pintu Ki Pappi
комедия, драма, мелодрама
2025, Индия
6.5
Mass Jathara
Mass Jathara
боевик
2025, Индия
7.3
Andhra King Taluka
Andhra King Taluka
драма
2025, Индия
5.7
Guntur Kaaram
Guntur Kaaram
боевик, драма, семейный
2024, Индия
Показать еще
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить