Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Марк Брутман
Mark Brutman
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Персоны
Марк Брутман
Марк Брутман
Mark Brutman
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
,
Путешественник
Популярные фильмы
5.5
Актерище
(2025)
0.0
Малахит
(2026)
Фильмография Марк Брутман
Малахит
фэнтези, приключения, семейный
2026, Россия
5.5
Актерище
комедия
2025, Россия
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