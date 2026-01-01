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Миодраг Крстович
Miodrag Krstović
Киноафиша
Персоны
Миодраг Крстович
Миодраг Крстович
Miodrag Krstović
Дата рождения
10 мая 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Белград, Сербия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.6
На грани провала
(1976)
7.1
Дурацкое дело нехитрое
(2014)
6.9
Tit for Tat
(1978)
Фильмография Миодраг Крстович
5.1
Последний стрелок
Poslednji strelac
криминал, драма
2024, Сербия
6.7
Изоляция
Izolacija
драма, триллер
2024, Хорватия / Сербия
Смотреть трейлер
7.1
Дурацкое дело нехитрое
Kraftidioten
комедия, криминал
2014, Норвегия / Швеция / Дания
Смотреть трейлер
4.1
Мамула
Mamula
драма, фэнтези, ужасы
2014, Сербия / Черногория / Польша
6.4
Поезд на Кралево
Kraljevski voz
военный
1981, Югославия
6.1
Невесты приходят
Nevjeste dolaze
драма
1978, Югославия
5.9
Битва за южную железную дорогу
Dvoboj za Juznu prugu
мелодрама, военный
1978, Югославия
6.9
Tit for Tat
Nije nego
комедия, драма
1978, Югославия
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