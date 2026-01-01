Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Марко Бацкович
Marko Backovic
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Персоны
Марко Бацкович
Марко Бацкович
Marko Backovic
Популярные фильмы
7.9
Свадьба
(2026)
6.7
Изоляция
(2024)
4.1
Мамула
(2014)
Фильмография Марко Бацкович
7.9
Свадьба
Svadba
комедия
2026, Хорватия / Сербия
Смотреть трейлер
6.7
Изоляция
Izolacija
драма, триллер
2024, Хорватия / Сербия
Смотреть трейлер
4.1
Мамула
Mamula
драма, фэнтези, ужасы
2014, Сербия / Черногория / Польша
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Новости о Марко Бацкович
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