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Фильмография
Нехир Эрдоган
Nehir Erdogan
Киноафиша
Персоны
Нехир Эрдоган
Нехир Эрдоган
Nehir Erdogan
Дата рождения
16 июня 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Измир, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
5.4
Меня зовут Мелек
(2019)
0.0
Мира
(2026)
Фильмография Нехир Эрдоган
Мира
драма, мелодрама
2026, Турция
5.4
Меня зовут Мелек
драма
2019, Турция
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