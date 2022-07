1 L'Ultima Diligenza di Red Rock (Versione Integrale) Ennio Morricone 7:31

2 Overture Ennio Morricone 3:11

3 "Major Warren Meet Daisy Domergue" Jennifer Jason Leigh, Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон 0:33

4 Narratore Letterario Ennio Morricone 1:59

5 Apple Blossom The White Stripes / Jack White III 2:13

6 "Frontier Justice" Тим Рот, Курт Рассел 1:50

7 L'Ultima Diligenza di Red Rock, No. 2 Ennio Morricone 2:37

8 Neve (Versione Integrale) Ennio Morricone 12:17

9 "This Here Is Daisy Domergue" Курт Рассел, Майкл Мэдсен 1:02

10 Sei Cavalli Ennio Morricone 1:22

11 Raggi di Sole Sulla Montagna Ennio Morricone 1:42

12 "Son of the Bloody N****r Killer of Baton Rouge" Сэмюэл Л. Джексон, Уолтон Гоггинс, Bruce Dern 2:43

13 Jim Jones at Botany Bay (feat. Kurt Russell) Jennifer Jason Leigh / Квентин Тарантино 4:11

14 Neve, No. 2 Ennio Morricone 2:06

15 "Uncle Charlie's Stew" Сэмюэл Л. Джексон, Demián Bichir, Уолтон Гоггинс 1:42

16 I Quattro Passeggeri Ennio Morricone 1:49

17 La Musica Prima del Massacro Ennio Morricone 2:01

18 L'Inferno Bianco (Synth) Ennio Morricone 3:32

19 The Suggestive Oswaldo Mobray Тим Рот, Уолтон Гоггинс, Курт Рассел 0:47

20 Now You're All Alone David Hess 1:30

21 Sangue e Neve Ennio Morricone 2:05

22 L'Inferno Bianco (Ottoni) Ennio Morricone 3:32

23 Neve, No. 3 Ennio Morricone 2:03

24 Daisy's Speech Уолтон Гоггинс, Jennifer Jason Leigh, Майкл Мэдсен 1:32

25 La Lettera di Lincoln (Strumentale) Ennio Morricone 1:42

26 La Lettera di Lincoln Ennio Morricone, Walter Goggins / Ennio Morricone 1:47

27 There Won't Be Many Coming Home Roy Orbison / Bill Dees 2:45