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Наташа Карам Natacha Karam
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Наташа Карам

Natacha Karam

Дата рождения
3 апреля 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

911: Одинокая звезда 7.8
911: Одинокая звезда (2020)
Невидимый фронт 7.4
Невидимый фронт (2017)
Бессмертная гвардия 6.6
Бессмертная гвардия (2020)

Фильмография Наташа Карам

Верные: Женщины Библии
Верные: Женщины Библии
драма, приключения, мини-сериал 2026, США
911: Одинокая звезда 7.8
911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал 2020, США
Бессмертная гвардия 6.6
Бессмертная гвардия The Old Guard
боевик, фэнтези 2020, США
Смотреть трейлер Рецензия
Невидимый фронт 7.4
Невидимый фронт
драма, боевик, военный 2017, США
Вечный день святого Валентина 5.9
Вечный день святого Валентина Valentine's Again
мелодрама 2017, США
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Новости о Наташа Карам
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