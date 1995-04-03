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Наташа Карам
Natacha Karam
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Наташа Карам
Наташа Карам
Natacha Karam
Дата рождения
3 апреля 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.8
911: Одинокая звезда
(2020)
7.4
Невидимый фронт
(2017)
6.6
Бессмертная гвардия
(2020)
Фильмография Наташа Карам
Верные: Женщины Библии
драма, приключения, мини-сериал
2026, США
7.8
911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал
2020, США
6.6
Бессмертная гвардия
The Old Guard
боевик, фэнтези
2020, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Невидимый фронт
драма, боевик, военный
2017, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Вечный день святого Валентина
Valentine's Again
мелодрама
2017, США
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Новости о Наташа Карам
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