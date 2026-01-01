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Мэг Штальтер Megan Stalter
Киноафиша Персоны Мэг Штальтер

Мэг Штальтер

Megan Stalter

Дата рождения
15 сентября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Хитрости 8.2
Хитрости (2021)
Иногда я думаю о смерти 6.8
Иногда я думаю о смерти (2023)
Бессмысленное Рождество с Сабриной Карпентер 6.7
Бессмысленное Рождество с Сабриной Карпентер (2024)

Фильмография Мэг Штальтер

Это слишком 6.1
Это слишком
комедия, мелодрама, мини-сериал 2025, США/Великобритания
Свадьба моего бывшего друга
Свадьба моего бывшего друга My Ex-Friend's Wedding
комедия 2024, Великобритания / США
Бессмысленное Рождество с Сабриной Карпентер 6.7
Бессмысленное Рождество с Сабриной Карпентер A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter
документальный, музыка 2024, США
Смотреть трейлер
Пожалуйста, не уничтожай: Сокровище Туманной горы 6.4
Пожалуйста, не уничтожай: Сокровище Туманной горы Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain
комедия 2023, США
Смотреть трейлер
Иногда я думаю о смерти 6.8
Иногда я думаю о смерти Sometimes I Think About Dying
комедия, драма, мелодрама 2023, США
Впервые женщина-режиссер 5.9
Впервые женщина-режиссер First Time Female Director
комедия 2023, США
Кора Бора 6.1
Кора Бора Cora Bora
комедия, драма 2023, США
Хитрости 8.2
Хитрости
комедия, драма 2021, США
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