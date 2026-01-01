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Мэг Штальтер
Megan Stalter
Киноафиша
Персоны
Мэг Штальтер
Мэг Штальтер
Megan Stalter
Дата рождения
15 сентября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.2
Хитрости
(2021)
6.8
Иногда я думаю о смерти
(2023)
6.7
Бессмысленное Рождество с Сабриной Карпентер
(2024)
Фильмография Мэг Штальтер
6.1
Это слишком
комедия, мелодрама, мини-сериал
2025, США/Великобритания
Свадьба моего бывшего друга
My Ex-Friend's Wedding
комедия
2024, Великобритания / США
6.7
Бессмысленное Рождество с Сабриной Карпентер
A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter
документальный, музыка
2024, США
Смотреть трейлер
6.4
Пожалуйста, не уничтожай: Сокровище Туманной горы
Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain
комедия
2023, США
Смотреть трейлер
6.8
Иногда я думаю о смерти
Sometimes I Think About Dying
комедия, драма, мелодрама
2023, США
5.9
Впервые женщина-режиссер
First Time Female Director
комедия
2023, США
6.1
Кора Бора
Cora Bora
комедия, драма
2023, США
8.2
Хитрости
комедия, драма
2021, США
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