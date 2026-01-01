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Кымбатбек Алимжанов
Киноафиша
Персоны
Кымбатбек Алимжанов
Кымбатбек Алимжанов
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.4
Спасти бессмертного
(2026)
0.0
Аиша
(2025)
Фильмография Кымбатбек Алимжанов
8.4
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
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Аиша
Аиша
мелодрама
2025, Кыргызстан
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Новости о Кымбатбек Алимжанов
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