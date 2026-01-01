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Фильмография
Марио Дуарте
Mario Duarte
Киноафиша
Персоны
Марио Дуарте
Марио Дуарте
Mario Duarte
Дата рождения
17 июня 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Барранкилья, Колумбия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.2
Дурнушка Бетти: История продолжается
(2024)
6.2
Собеседование
(2022)
Фильмография Марио Дуарте
6.2
Дурнушка Бетти: История продолжается
комедия
2024, Колумбия
6.2
Собеседование
Entrevista Laboral
комедия
2022, Колумбия
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