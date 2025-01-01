Лариса Луппиан

Лариса Регинальдовна Луппиан — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (1999). Родилась 26 января 1953 в Ташкенте. Жена Михаила Боярского, мать Сергея и Елизаветы Боярских.

В 1974 году окончила ЛГИТМиК (курс Игоря Владимирова). Ещё студенткой дебютировала в Театре имени Ленсовета, где вскоре стала одной из ведущих актрис. В 1986 году перешла в Театр имени Ленинского комсомола, но в 1989 году вернулась в Театр Ленсовета.

Снималась в телеспектаклях «Осталось 5 минут», «Юноша с перчаткой», «Троил и Крессида», «Монт Ориоль» и других. Была автором и ведущей программы «Театральный бинокль».

С 2019 года — художественный руководитель Театра имени Ленсовета.