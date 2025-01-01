Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лариса Луппиан Larisa Luppian
Киноафиша Персоны Лариса Луппиан

Лариса Луппиан

Larisa Luppian

Дата рождения
26 января 1953
Возраст
72 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ташкент, Узбекистан

Биография Ларисы Луппиан

Лариса Регинальдовна Луппиан — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (1999). Родилась 26 января 1953 в Ташкенте. Жена Михаила Боярского, мать Сергея и Елизаветы Боярских.

В 1974 году окончила ЛГИТМиК (курс Игоря Владимирова). Ещё студенткой дебютировала в Театре имени Ленсовета, где вскоре стала одной из ведущих актрис. В 1986 году перешла в Театр имени Ленинского комсомола, но в 1989 году вернулась в Театр Ленсовета.

Снималась в телеспектаклях «Осталось 5 минут», «Юноша с перчаткой», «Троил и Крессида», «Монт Ориоль» и других. Была автором и ведущей программы «Театральный бинокль».

С 2019 года — художественный руководитель Театра имени Ленсовета.

Популярные фильмы

Поздняя встреча 6.9
Поздняя встреча (1978)
Плачу вперёд! 3.8
Плачу вперёд! (1999)

Фильмография Ларисы Луппиан

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актриса 2
Плачу вперёд! 3.8
Плачу вперёд! Plachu vperyod!
комедия, драма, мелодрама 1999, Россия
Поздняя встреча 6.9
Поздняя встреча Late meeting
мелодрама 1978, СССР
Онлайн
Новости личной жизни Ларисе Луппиан
Народный артист обожает свою жену
Так Боярский всё-таки ни при чём? Кинокарьера Луппиан пошла прахом из-за роковой фразы коллеги
От Регинальдовны до Ильназовны: самые необычные отчества российских звезд
От Регинальдовны до Ильназовны: самые необычные отчества российских звезд
У Боярского не было шансов устоять: в молодости Луппиан не было равных (горячее фото)
У Боярского не было шансов устоять: в молодости Луппиан не было равных (горячее фото)
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше