Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Минхао Хоу
Minghao Hou
Киноафиша
Персоны
Минхао Хоу
Минхао Хоу
Minghao Hou
Дата рождения
3 августа 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Пекин, Китай
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Возрождение великой мечты
(2024)
6.5
Круче некуда
(2023)
6.3
Лиса-сваха: Любовь в павильоне
(2025)
Фильмография Минхао Хоу
Птичья кость
драма, мелодрама
2026, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Лиса-сваха: Любовь в павильоне
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2025, Китай
7.4
Возрождение великой мечты
фэнтези, мелодрама, дорама
2024, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Пьянящий ветер юности
приключения, аниме
2024, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Защити сердце
фэнтези, мелодрама, дорама
2023, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Под властью нелюдей
драма, приключения, фэнтези
2023, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Круче некуда
Hidden Strike
боевик
2023, США
Смотреть трейлер
5.1
Думай как собака
Think Like a Dog
комедия
2019, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Кошки у меня нет, но наполнитель за 149 рублей в Fix Price покупаю через день: дома и на даче заменяет несколько средств
В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
Это как драники — только картошку тереть не надо: готовлю целую гору вкуснятины за 30 минут по рецепту «проще простого»
«Тесты по утрам проходят или аристократы, или…»: угадаете великое советское кино по 6 «хмельным» цитатам про алкоголь?
«16 часов бестолковщины»: детектив с Устюговым обошел «Невский», получил 7,3 на IMDb, но россияне массово плюются — причин масса
Кота узнали, а фильм вспомните? Тест для тех, кто считает себя знатоком советского кино (идеально для людей 45+)
Сначала «убрали» Семенова, теперь и жизнь Фомы поставили на кон — свежие подробности из «Невского-8»
Японцы сняли своего «Брата» сразу после выхода фильма с Бодровым: Балабанов любил эту версию не меньше своей
Свою версию «Иди и смотри» студия Миядзаки сняла только спустя 3 года: истинный смысл этого аниме поняли единицы
Это как «Сваты» или даже лучше: Стоянов и Добронравов покорили зрителей в летней новинке — за месяц сборы более 370 000 000 рублей
«Заяц-робот — технология Старка»: советский «Ну, погоди!» в США официально признали частью киновселенной Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить