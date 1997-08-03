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Минхао Хоу Minghao Hou
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Минхао Хоу

Minghao Hou

Дата рождения
3 августа 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Пекин, Китай
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Возрождение великой мечты 7.4
Возрождение великой мечты (2024)
Круче некуда 6.5
Круче некуда (2023)
Лиса-сваха: Любовь в павильоне 6.3
Лиса-сваха: Любовь в павильоне (2025)

Фильмография Минхао Хоу

Птичья кость
Птичья кость
драма, мелодрама 2026, Китай
Лиса-сваха: Любовь в павильоне 6.3
Лиса-сваха: Любовь в павильоне
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2025, Китай
Возрождение великой мечты 7.4
Возрождение великой мечты
фэнтези, мелодрама, дорама 2024, Китай
Пьянящий ветер юности
Пьянящий ветер юности
приключения, аниме 2024, Китай
Защити сердце
Защити сердце
фэнтези, мелодрама, дорама 2023, Китай
Под властью нелюдей
Под властью нелюдей
драма, приключения, фэнтези 2023, Китай
Круче некуда 6.5
Круче некуда Hidden Strike
боевик 2023, США
Смотреть трейлер
Думай как собака 5.1
Думай как собака Think Like a Dog
комедия 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
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