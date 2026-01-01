Оповещения от Киноафиши
«Кутюр»
1
О персоне
Фильмография
Александр Бобров
Aleksandr Bobrov
Александр Бобров
Александр Бобров
Aleksandr Bobrov
Актерское амплуа
Романтический герой, Фантастический герой, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.4
Моими глазами
(2013)
5.5
Вдвоем на льдине
(2015)
5.2
Лабиринты любви
(2015)
Фильмография Александр Бобров
5.3
Лабиринты любви
Labirinty lyubvi
мелодрама
2015, Россия / Болгария
5.5
Вдвоем на льдине
Vdvoyom na ldine
мелодрама
2015, Россия
6.4
Моими глазами
фантастика, триллер, детектив
2013, Россия
