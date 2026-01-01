Оповещения от Киноафиши
Александр Бобров Aleksandr Bobrov
Актерское амплуа
Романтический герой, Фантастический герой, Герой триллеров

Фильмография Александр Бобров

Жанр
Год
Лабиринты любви 5.3
Лабиринты любви Labirinty lyubvi
мелодрама 2015, Россия / Болгария
Вдвоем на льдине 5.5
Вдвоем на льдине Vdvoyom na ldine
мелодрама 2015, Россия
Моими глазами 6.4
Моими глазами
фантастика, триллер, детектив 2013, Россия
