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Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Фильмография
Маргарита Кроок
Margaretha Krook
Киноафиша
Персоны
Маргарита Кроок
Маргарита Кроок
Margaretha Krook
Дата рождения
15 октября 1925
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
7 мая 2001
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Персона
(1966)
Билеты
7.6
Приключения Пикассо
(1978)
7.1
Фрёкен Юлия
(1951)
Фильмография Маргарита Кроок
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2002
1978
1966
1951
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
6.1
Карлсон, который живет на крыше
Karlsson pa taket
анимация, семейный
2002, Швеция / Норвегия
7.6
Приключения Пикассо
The Adventures of Picasso
комедия
1978, Швеция
7.9
Персона
Persona
драма, криминал
1966, Швеция
Смотреть трейлер
Билеты
7.1
Фрёкен Юлия
Fröken Julie
драма, мелодрама
1951, Швеция
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