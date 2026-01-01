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Элинор Хафнер Eleanor Hafner
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Элинор Хафнер

Eleanor Hafner

Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр

Популярные фильмы

Профессор Т 7.4
Профессор Т (2021)
Призраки Энфилда 6.8
Призраки Энфилда (2015)

Фильмография Элинор Хафнер

Профессор Т 7.4
Профессор Т
драма, криминал 2021, Великобритания/Германия/Бельгия
Призраки Энфилда 6.8
Призраки Энфилда
ужасы, детектив, мини-сериал 2015, Великобритания
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