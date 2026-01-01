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Элинор Хафнер
Eleanor Hafner
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Персоны
Элинор Хафнер
Элинор Хафнер
Eleanor Hafner
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Профессор Т
(2021)
6.8
Призраки Энфилда
(2015)
Фильмография Элинор Хафнер
7.4
Профессор Т
драма, криминал
2021, Великобритания/Германия/Бельгия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Призраки Энфилда
ужасы, детектив, мини-сериал
2015, Великобритания
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