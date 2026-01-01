Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мария Тереза Муньис
María Teresa Muñiz
Киноафиша
Персоны
Мария Тереза Муньис
Мария Тереза Муньис
María Teresa Muñiz
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.5
Иллюзия убийства
(2025)
Билеты
Фильмография Мария Тереза Муньис
5.5
Иллюзия убийства
Reversión
детектив, триллер
2025, Испания / Доминиканская Республика
Смотреть трейлер
Билеты
Показать еще
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить