Александр Бурдонский

Александр Васильевич Бурдонский — советский и российский режиссёр, народный артист Российской Федерации. Родился 14 октября 1941 года в Куйбышеве, умер 23 мая 2017 года в Москве.

Внук Иосифа Сталина, старший сын Василия Сталина. В 1966 году поступил в ГИТИС на режиссёрский курс Марии Кнебель, параллельно занимался в студии театра «Современник» у Олега Ефремова.

После окончания ГИТИСа начал работать в Центральном академическом театре Российской армии, где поставил первый спектакль «Тот, кто получает пощёчину». С тех пор остался в труппе театра как постоянный режиссёр.

В течение десяти лет преподавал в ГИТИСе вместе с Элиной Быстрицкой.