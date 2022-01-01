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Байрон Манн
Байрон Манн
Byron Mann
О персоне
Фильмография
Байрон Манн
Byron Mann
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Дата рождения
13 августа 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Рост
178 см
Биография Байрона Манна
Родился 13 августа 1967 года. Британский Гонконг (Гонконг, Китай).
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Фильмография Байрона Манна
Пережить заново
ужасы, фантастика, триллер
2019, США
6.0
Небоскреб
боевик
2018, США
8.0
Человек с железными кулаками
боевик
2012, США
7.0
Блондинка и блондинка
комедия
2007, Канада
3.0
Снайпер 3
боевик, драма, триллер
2004, США
5.0
Красный угол
драма, криминал, триллер
1997, США
7.0
Уличный боец
комедия, фантастика, боевик, приключения
1994, США
5.0
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