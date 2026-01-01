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Скоро в прокате «Крушение рейса»
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Фильмография
Макс Хуан
Max Huang
Киноафиша
Персоны
Макс Хуан
Макс Хуан
Max Huang
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.5
Мортал Комбат 2
(2026)
Фильмография Макс Хуан
7.5
Мортал Комбат 2
Mortal Kombat 2
боевик, фэнтези, фантастика, экранизация , приключения
2026, США
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