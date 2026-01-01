Майкл Ксавьер

Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит

За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие

Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA

«Надежда – мой компас земной, а тест – проверка на смелость»: чтоб угадать 5 фильмов СССР по отрывку песни, позвал на помощь бабушку

Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно

«Первый отдел-6», конечно, жду с нетерпением: но вот еще 3 российских сериала, которые не хочу пропустить

«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?

Диппер, Мейбл и даже Пухля вернутся, но радоваться пока рано: «Гравити Фолз» получит всего 2 серии вместо 3 сезона

«Красота-то какая, лепота!» – тянет сказать, проходя этот тест: вспомните 5 фильмов СССР о дачной жизни по кадру

1-й сезон «Гарри Поттера» еще не вышел, а HBO уже нашел Локонса для второго: этого актера Роулинг «отвергала» дважды