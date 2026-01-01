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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Майкл Ксавьер
Michael Xavier
Киноафиша
Персоны
Майкл Ксавьер
Майкл Ксавьер
Michael Xavier
Дата рождения
20 ноября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Детективы из Челси
(2022)
7.2
Частные сыщики
(2016)
6.5
Расставание с Рождеством
(2024)
Фильмография Майкл Ксавьер
5.9
Отставленный на второй план 2: Перехваченный
Sidelined 2: Intercepted
мелодрама
2025, США
6.5
Расставание с Рождеством
Trading Up Christmas
мелодрама
2024, США
7.3
Детективы из Челси
драма, криминал, детектив
2022, США
5.7
Рождественское наследие
Christmas Inheritance
комедия, драма, мелодрама
2017, США
Смотреть трейлер
7.2
Частные сыщики
драма, комедия, криминал
2016, Канада
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