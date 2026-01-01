Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Статьи
Марта Носова
Marta Nosova
Марта Носова
Марта Носова
Marta Nosova
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
К себе нежно
(2026)
Билеты
6.9
Сладкая жизнь
(2014)
0.0
Олигарх-ТВ
(2015)
Фильмография Марта Носова
8.1
К себе нежно
K sebe nezhno
мелодрама, комедия
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Олигарх-ТВ
телешоу
2015, Россия
6.9
Сладкая жизнь
комедия, драма
2014, Россия
