Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мартына Бычковска
Martyna Byczkowska
Киноафиша
Персоны
Мартына Бычковска
Мартына Бычковска
Martyna Byczkowska
Дата рождения
26 ноября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Гдыня, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
1670
(2023)
7.0
Шопен. Соната в Париже
(2025)
6.5
Перекресток
(2024)
Фильмография Мартына Бычковска
4
Enemy
Nieprzyjaciel
триллер
2025, Польша
Смотреть трейлер
6.4
Ларп. Любовь, тролли и другие квесты
Larp. Milosc, trolle i inne questy
приключения, комедия, фэнтези
2025, Польша
Смотреть трейлер
7
Шопен. Соната в Париже
Chopin, Chopin!
биография, драма, музыка
2025, Польша
Смотреть трейлер
6.5
Перекресток
Skrzyzowanie
драма
2024, Польша
Смотреть трейлер
7.7
1670
комедия, исторический
2023, Польша
4.7
Проснись
Obudz sie
драма
2022, Польша
6.4
В густом лесу
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2020, Польша/США
Показать еще
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Допиваю чай – привязываю чайный пакетик к дверной ручке: кажется странным, но эффект супер
Страшно, аж жуть: только те, кто знает Кинга наизусть, пройдут пугающе сложный тест на 6 из 6
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Включила этот хоррор ради Ани Тейлор-Джой и звезды «Очень странных дел»: признаюсь, финал там похлеще «Острова проклятых»
«Нам, царям, за вредность надо тесты бесплатно давать!»: только отличники вспомнят всех королей из сказок СССР
«Мурашки бежали по коже»: этот сиквел неожиданно обошёл «Терминатора 2» и стал лучшим продолжением в истории кино
7 российских сериалов 2026 года с рейтингами до 8,2: что смотреть, если хочется действительно удачную новинку
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить