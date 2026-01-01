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Наталия Егорова
Наталия Егорова Natalya Yegorova
Киноафиша Персоны Наталия Егорова

Наталия Егорова

Natalya Yegorova

Дата рождения
22 августа 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Ставрополь, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Путешественник
В каком театре играет

Биография Наталии Егоровой

Наталия Сергеевна Егорова — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр и педагог. Народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства. Родилась 22 августа 1950 года в Ставрополе.

В 1968–1969 годах училась в Иркутском театральном училище. В 1975 году окончила Школу-студию МХАТ (курс В. Монюкова). Сценическую карьеру начала в «Новом театре», созданном на базе выпускного курса. Играла на сценах МХАТа и «Современника», а в 1984 году вошла в труппу Московского Художественного театра.

Популярные фильмы

Старший сын 7.9
Старший сын (1975)
Девочка из города 7.5
Девочка из города (1984)
Жизнь Клима Самгина 7.4
Жизнь Клима Самгина (1988)

Фильмография Наталии Егоровой

Оператор службы спасения 112
Оператор службы спасения 112
драма 2023, Россия
Пустой дом
Пустой дом
мелодрама, мини-сериал 2022, Россия
Куприн. Яма 6.6
Куприн. Яма
драма 2014, Россия
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 2
исторический, драма 2013, Россия
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу
драма, исторический 2011, Россия
Женить Казанову
Женить Казанову
мелодрама, комедия 2009, Россия/Украина
Нас не догонишь 5.1
Нас не догонишь Nas ne dogonish
триллер 2007, Россия
Полное дыхание 5.4
Полное дыхание Polnoe dykhanie
драма, мелодрама 2007, Россия / Украина
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Другие проекты Наталии Егоровой
Соборяне
12+

Соборяне

Билеты
Тихий Дон
16+

Тихий Дон

Билеты
Калина красная
12+

Калина красная

Билеты
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