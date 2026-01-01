Наталия Егорова

Наталия Сергеевна Егорова — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр и педагог. Народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства. Родилась 22 августа 1950 года в Ставрополе.

В 1968–1969 годах училась в Иркутском театральном училище. В 1975 году окончила Школу-студию МХАТ (курс В. Монюкова). Сценическую карьеру начала в «Новом театре», созданном на базе выпускного курса. Играла на сценах МХАТа и «Современника», а в 1984 году вошла в труппу Московского Художественного театра.