Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Мехди Сани Хани
Mehdi Sani Khani
Киноафиша
Персоны
Мехди Сани Хани
Мехди Сани Хани
Mehdi Sani Khani
Актерское амплуа
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6.0
Толстяк Юзи
(2025)
Фильмография Мехди Сани Хани
6
Толстяк Юзи
Yooz
анимация
2025, Китай / Иран
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