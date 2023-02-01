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Омерзительная восьмерка Омерзительная восьмерка
Киноафиша Фильмы Омерзительная восьмерка Омерзительная восьмерка, 2015: актеры и роли
The Hateful Eight Омерзительная восьмерка 2015 / США
7.7 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Омерзительная восьмерка, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Квентин Тарантино Квентин Тарантино Quentin Tarantino
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell Эмбер Тэмблин Эмбер Тэмблин Amber Tamblyn Тим Рот Тим Рот Tim Roth Уолтон Гоггинс Уолтон Гоггинс Walton Goggins Джеймс Римар Джеймс Римар James Remar Майкл Мэдсен Майкл Мэдсен Michael Madsen Зои Белл Зои Белл Zoë Bell Брюс Дерн Брюс Дерн Bruce Dern Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum Демиан Бичир Демиан Бичир Demián Bichir Кит Джефферсон Кит Джефферсон Keith Jefferson
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