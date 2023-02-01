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Омерзительная восьмерка
Омерзительная восьмерка, 2015: актеры и роли
The Hateful Eight
Омерзительная восьмерка
2015 / США
Трейлер
7.7
Оцените
78
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Омерзительная восьмерка, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Курт Рассел
Kurt Russell
Эмбер Тэмблин
Amber Tamblyn
Тим Рот
Tim Roth
Уолтон Гоггинс
Walton Goggins
Джеймс Римар
James Remar
Майкл Мэдсен
Michael Madsen
Зои Белл
Zoë Bell
Брюс Дерн
Bruce Dern
Ченнинг Татум
Channing Tatum
Демиан Бичир
Demián Bichir
Кит Джефферсон
Keith Jefferson
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