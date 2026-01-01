О персоне
Фильмография
Линди Бут
Lindy Booth
Линди Бут
Lindy Booth
Дата рождения
2 апреля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Оквилл, Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Рассвет мертвецов
(2004)
7.3
Библиотекари
(2014)
7.1
Поворот не туда
(2003)
Фильмография Линди Бут
7.3
Библиотекари
боевик, приключения, мистика
2014, США
6.1
Сын нобелевского лауреата
Nobel Son
комедия, драма
2007, США
5.6
Волк _одиночка
Cry_Wolf
мистика, драма, ужасы
2005, США
6.1
Роман по переписке
Christmas in Boston
мелодрама, комедия
2005, США / Канада
7.5
Рассвет мертвецов
Dawn of the Dead
боевик, ужасы, триллер, драма
2004, США
7.1
Поворот не туда
Wrong Turn
триллер, ужасы
2003, США
6.9
Рождественский гость
A Christmas Visitor
драма
2002, США
4.2
Американский психопат 2: Стопроцентная американка
American Psycho II: All American Girl
триллер, ужасы
2002, США
6.7
Охотники за древностями
боевик, приключения, фэнтези
1999, США
