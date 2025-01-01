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Андрей Лебедев
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Андрей Лебедев

Дата рождения
29 мая 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Близнецы

Биография Андрея Лебедева

Андрей Валентинович Лебедев — российский актёр театра и кино, педагог и ведущий. Родился 29 мая 1961 года в городе Краснокамске Пермской области.

В 1987 году окончил школу-студию МХАТ (курс В. К. Монюкова и В. Богомолова). Работал в театре «Современник-2» (1987–1989), затем — в Театре имени В. В. Маяковского (1989–2002).

В кино дебютировал в 1992 году. Широкую известность получил после ролей в фильмах и сериалах «Королева Марго», «Громовы», «Игра», «След», «Папины дочки», «Ранетки», «Универ», «Жил-был дед», «Я лечу» и других. Актёр востребован в ролях чиновников, банкиров, предпринимателей, врачей, а также неоднозначных персонажей с сомнительной моралью. Одной из заметных работ стала роль нефтяного магната Сырникова в сериале «Кремлёвские курсанты». В 2020 году снялся в драме «За час до рассвета», в 2023 — в исторических проектах Андрея Кравчука «Пётр I» и «Императрицы».

С 2007 года является преподавателем актёрского мастерства. В 2015 году основал актёрскую мастерскую LAMA, где обучил более тысячи учеников. Также активно работает как ведущий мероприятий и куратор сценических проектов.

Популярные фильмы

Наш гараж 6.5
Наш гараж (2025)
Память сердца 0.0
Память сердца (2014)
Марш Турецкого 0.0
Марш Турецкого (2000)

Фильмография Андрея Лебедева

Жанр
Год
Все 5 Сериалы 5 Актер 5
Наш гараж 6.5
Наш гараж
драма, комедия 2025, Россия
Память сердца
Память сердца
мелодрама 2014, Россия
Балабол
Балабол
комедия, криминал, детектив 2014, Россия
Возвращение Мухтара
Возвращение Мухтара
детектив 2004, Россия
Марш Турецкого
Марш Турецкого
криминал, мистика 2000, Россия
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
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Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
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