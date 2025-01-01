Андрей Лебедев

Андрей Валентинович Лебедев — российский актёр театра и кино, педагог и ведущий. Родился 29 мая 1961 года в городе Краснокамске Пермской области.

В 1987 году окончил школу-студию МХАТ (курс В. К. Монюкова и В. Богомолова). Работал в театре «Современник-2» (1987–1989), затем — в Театре имени В. В. Маяковского (1989–2002).

В кино дебютировал в 1992 году. Широкую известность получил после ролей в фильмах и сериалах «Королева Марго», «Громовы», «Игра», «След», «Папины дочки», «Ранетки», «Универ», «Жил-был дед», «Я лечу» и других. Актёр востребован в ролях чиновников, банкиров, предпринимателей, врачей, а также неоднозначных персонажей с сомнительной моралью. Одной из заметных работ стала роль нефтяного магната Сырникова в сериале «Кремлёвские курсанты». В 2020 году снялся в драме «За час до рассвета», в 2023 — в исторических проектах Андрея Кравчука «Пётр I» и «Императрицы».

С 2007 года является преподавателем актёрского мастерства. В 2015 году основал актёрскую мастерскую LAMA, где обучил более тысячи учеников. Также активно работает как ведущий мероприятий и куратор сценических проектов.