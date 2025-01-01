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Ислам Зафесов
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Ислам Зафесов

Дата рождения
16 декабря 1994
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец

Биография Ислама Зафесова

Ислам Сальбиевич Зафесов — российский актёр театра и кино. Родился 16 декабря 1994 года в Майкопе.

В 2017 году окончил Театральный институт имени Щукина, художественным руководителем курса был В. П. Николенко.

В театре «Модерн» исполнил роль Сергея Довлатова в спектакле «Дов+ла=тов» (2018). В театре у Никитских ворот сыграл Билли Бонса и Капитана Смоллета в постановке «Остров» (2018). На сцене Театра имени Е. Вахтангова участвовал в спектакле «Кот в сапогах» в постановке режиссёра В. В. Иванова.

Снимался в фильмах: «Ничто не случается дважды» (2019), «Чернов» (2019), «Аванпост» (2020), «Сердце Пармы» (2022), «Глаз пустыни» (2024) и «Русская жена» (2024).

Фильмография Ислама Зафесова

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