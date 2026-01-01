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Скоро в прокате «Проект У»
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Чха Со-вон
Cha Seo-won
Киноафиша
Персоны
Чха Со-вон
Чха Со-вон
Cha Seo-won
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
0.0
Второй муж
(2021)
Фильмография Чха Со-вон
Второй муж
драма, мелодрама
2021, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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